«Славянский базар в Витебске». На фестивале – День Союзного государства

В программе – многочисленные мероприятия, которые завершатся незабываемым концертом. Вечером на главной фестивальной сцене выступят звезды белорусской и российской эстрады: Вячеслав Добрынин, Руслан Алехно, Инна Афанасьева, Петр Дранга, ансамбли «Самоцветы» и «Сябры».
В День Союзного государства по традиции на «Славянском базаре» одну сцену между собой делят белорусские и российские исполнители. Это начнет происходить уже вечером: в 18.00 в Летнем амфитеатре Вячеслав Добрынин споет со своими коллегами по музыкальному цеху.
А в художественном музее состоялось яркое и, в прямом смысле этого слова, «вкусное» открытие выставки «Народные Костюмы Латгалии».
Творческие коллективы и художники из Латвии не только демонстрируют многообразие узоров и орнаментов, но и угощают каждого, кто заглянул на праздник, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Рута Гиптере, директор Даугавпилского краеведческого и художественного музея (Латвия):
Мы очень рады, что нас пригласили на «Славянский базар». Большая честь участвовать в этом мероприятии.
В этом году мы привезли выставку национального костюма Латгалии и какие-то дополнительные вещи.
Гостья фестиваля:
Так красиво все у вас. Так много людей, все такое богатое.
А в театре имени Якуба Коласа гостей и жителей Витебска порадовали вокальные и танцевальные коллективы из Израиля.
Тут уже в 14 раз проходит концерт мастеров искусств «Фестиваль без границ». На сцене – национальный колорит во всем разнообразии в исполнении и взрослых, и детских ансамблей.
Елена Медведева, участница шоу-балета (Израиль):
Это встреча разных культур. Много людей из разных стран приезжает сюда, мы вместе выступаем, встречаемся.
Елена Розенфельд, участница конкурса (Израиль):
Мы очень рады. Так как первый раз, очень волнуемся. Приехали в большом составе.
Что до Дня Союзного государства, то он будет отмечен не одним лишь концертом Вячеслава Добрынина. Уже в 22.00, опять же на сцене Летнего амфитеатра, соберет своих многочисленных друзей-музыкантов ансамбль «Сябры».