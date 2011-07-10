«Славянский базар в Витебске». На фестивале – День Союзного государства

В программе – многочисленные мероприятия, которые завершатся незабываемым концертом. Вечером на главной фестивальной сцене выступят звезды белорусской и российской эстрады: Вячеслав Добрынин, Руслан Алехно, Инна Афанасьева, Петр Дранга, ансамбли «Самоцветы» и «Сябры».

В День Союзного государства по традиции на «Славянском базаре» одну сцену между собой делят белорусские и российские исполнители. Это начнет происходить уже вечером: в 18.00 в Летнем амфитеатре Вячеслав Добрынин споет со своими коллегами по музыкальному цеху.

А в художественном музее состоялось яркое и, в прямом смысле этого слова, «вкусное» открытие выставки «Народные Костюмы Латгалии».

Творческие коллективы и художники из Латвии не только демонстрируют многообразие узоров и орнаментов, но и угощают каждого, кто заглянул на праздник, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Рута Гиптере, директор Даугавпилского краеведческого и художественного музея (Латвия):

Мы очень рады, что нас пригласили на «Славянский базар». Большая честь участвовать в этом мероприятии.

В этом году мы привезли выставку национального костюма Латгалии и какие-то дополнительные вещи.

Гостья фестиваля:

Так красиво все у вас. Так много людей, все такое богатое.

А в театре имени Якуба Коласа гостей и жителей Витебска порадовали вокальные и танцевальные коллективы из Израиля.

Тут уже в 14 раз проходит концерт мастеров искусств «Фестиваль без границ». На сцене – национальный колорит во всем разнообразии в исполнении и взрослых, и детских ансамблей.

Елена Медведева, участница шоу-балета (Израиль):

Это встреча разных культур. Много людей из разных стран приезжает сюда, мы вместе выступаем, встречаемся.

Елена Розенфельд, участница конкурса (Израиль):

Мы очень рады. Так как первый раз, очень волнуемся. Приехали в большом составе.

Что до Дня Союзного государства, то он будет отмечен не одним лишь концертом Вячеслава Добрынина. Уже в 22.00, опять же на сцене Летнего амфитеатра, соберет своих многочисленных друзей-музыкантов ансамбль «Сябры».