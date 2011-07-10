В Глубокском районе туристов из ближнего зарубежья привлекают уроками верховой езды и конными прогулками

Оригинальным способом привлекают туристов глубокские коневоды. Для приезжих они разработали специальные экологические маршруты. Так, хозяйство «Золотая подкова» намерено сделать лошадей одним из брендов региона. Пока славу ему приносит местная конноспортивная школа. Для нее разводят лошадей лучших европейских пород.

С любовью, уважением и неподдельной нежностью относятся к лошадям воспитанники конноспортивной школы. Ездить на лошади дети могут только когда ей исполнится 6 лет. До этого скакуна заезжает тренер. А юные наездники только приручают животное. С вороно-чалой красавицей Изабель Екатерина постоянно в поисках компромисса.

Екатерина Лазарь, кандидат в мастера спорта, воспитанница конноспортивной школы:

Чтобы лошадь была собрана, шла под собой, слушалась. То она мне уступает, то я. Думаем, кто прав.

Характер и темперамент у лошадей, как и у людей, разный. Виталий тренируется на четырех скакунах. И все отличаются не только породой. Любимица, гнедая, самая послушная.

Виталий Чередник, кандидат в мастера спорта, воспитанник конноспортивной школы:

Это Грация. Она породы гальштинка, я на ней выполнил кандидата в мастера спорта.

Есть Альманах, я на нем тоже выполнил кандидата, подтвердил.

Призовые места этих ребят – высшее достижение хозяйства «Золотая подкова». Спортивные лошади – четверть конного поголовья. Это скакуны голубых кровей. Здесь таких аристократов учат не только конкуру, преодолению препятствий, но и воспитывают душу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Наталья Бутыльская, тренер по конному спорту, зоотехник по коневодству:

Если лошадь выходит на тренировку с душой, значит у нее будет будущее. Если она выходит, ее пинаешь, а она не хочет туда идти, ты ее заставляешь, из этой лошади ничего не получится.

Коневодство сейчас – не самое популярное направление в сельском хозяйстве. Для этого СПК, как и для большинства, главное – молоко, мясо и зерно. Разведение лошадей остается как хобби. Хозяйство берет барьер за барьером, работая не в убыток.

В начале 90-х торговали с Италией. Потом продавать на Запад мясные породы стало невыгодно. Цены упали. Пришлось перепрофилироваться. Сегодня кроме единственной национальной породы, белорусской упряжной, в хозяйстве лучшие европейцы: трокены, гольштины, буденовцы, латвийцы, ганноверцы.

Анатолий Почепко, директор СПК «Золотая подкова»:

Это и спортивные лошади, и прогулочные, и общепользовательские, а также лошади оригинальных мастей. Кстати, в этом году спрос большой на рабочих лошадей.