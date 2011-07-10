В Глубокском районе туристов из ближнего зарубежья привлекают уроками верховой езды и конными прогулками

С любовью, уважением и неподдельной нежностью относятся к лошадям воспитанники конноспортивной школы. Ездить на лошади дети могут только когда ей исполнится 6 лет. До этого скакуна заезжает тренер. А юные наездники только приручают животное. С вороно-чалой красавицей Изабель Екатерина постоянно в поисках компромисса.
Екатерина Лазарь, кандидат в мастера спорта, воспитанница конноспортивной школы:
Чтобы лошадь была собрана, шла под собой, слушалась. То она мне уступает, то я. Думаем, кто прав.
Характер и темперамент у лошадей, как и у людей, разный. Виталий тренируется на четырех скакунах. И все отличаются не только породой. Любимица, гнедая, самая послушная.
Виталий Чередник, кандидат в мастера спорта, воспитанник конноспортивной школы:
Это Грация. Она породы гальштинка, я на ней выполнил кандидата в мастера спорта.
Есть Альманах, я на нем тоже выполнил кандидата, подтвердил.
Призовые места этих ребят – высшее достижение хозяйства «Золотая подкова». Спортивные лошади – четверть конного поголовья. Это скакуны голубых кровей. Здесь таких аристократов учат не только конкуру, преодолению препятствий, но и воспитывают душу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Наталья Бутыльская, тренер по конному спорту, зоотехник по коневодству:
Если лошадь выходит на тренировку с душой, значит у нее будет будущее. Если она выходит, ее пинаешь, а она не хочет туда идти, ты ее заставляешь, из этой лошади ничего не получится.
Коневодство сейчас – не самое популярное направление в сельском хозяйстве. Для этого СПК, как и для большинства, главное – молоко, мясо и зерно. Разведение лошадей остается как хобби. Хозяйство берет барьер за барьером, работая не в убыток.
В начале 90-х торговали с Италией. Потом продавать на Запад мясные породы стало невыгодно. Цены упали. Пришлось перепрофилироваться. Сегодня кроме единственной национальной породы, белорусской упряжной, в хозяйстве лучшие европейцы: трокены, гольштины, буденовцы, латвийцы, ганноверцы.
Анатолий Почепко, директор СПК «Золотая подкова»:
Это и спортивные лошади, и прогулочные, и общепользовательские, а также лошади оригинальных мастей. Кстати, в этом году спрос большой на рабочих лошадей.