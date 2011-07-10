Школьные базары открылись в 45 минских магазинах

Широкий предложат 25 организаций торговли. Школьники и их родители могут приобрести одежду, обувь, галантерею, канцелярские товары на любой вкус.

Для удобства покупателей в магазинах выделены дополнительные торговые места, оформлены уголки первоклассников.

В нынешнем году школьные базары в Минске стартуют раньше – в прошлом сезоне они начинали работу 15 июля. Два месяца, вплоть до 10 сентября, у минчан будет возможность посетить ярмарки и подготовить ребенка к учебному году, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Покупатели:

Вот выбрали блузку – понравилась очень. Померили только что костюм. Будем покупать в школу, в четвертый класс готовиться.

Ассортимент есть. Я старшему вчера покупала в этом магазине. Можно выбрать. И по доступной цене можно выбрать. Есть дороже, есть подешевле.

Людмила Костюченко, продавец:

Несмотря на то, что еще только начало сезона, уже покупатели интересуются и набирают наборы к школе, приходят со списками (уже в школе выдали их), закупаются, интересуются.