Школьные базары открылись в 45 минских магазинах

Для удобства покупателей в магазинах выделены дополнительные торговые места, оформлены уголки первоклассников.
В нынешнем году школьные базары в Минске стартуют раньше – в прошлом сезоне они начинали работу 15 июля. Два месяца, вплоть до 10 сентября, у минчан будет возможность посетить ярмарки и подготовить ребенка к учебному году, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Покупатели:
Вот выбрали блузку – понравилась очень. Померили только что костюм. Будем покупать в школу, в четвертый класс готовиться.
Ассортимент есть. Я старшему вчера покупала в этом магазине. Можно выбрать. И по доступной цене можно выбрать. Есть дороже, есть подешевле.
Людмила Костюченко, продавец:
Несмотря на то, что еще только начало сезона, уже покупатели интересуются и набирают наборы к школе, приходят со списками (уже в школе выдали их), закупаются, интересуются.