Система нацбезопасности нуждается в кадрах. В Академии МВД состоялась торжественная церемония выпуска

Новости Беларуси. Прощание с альма-матер. В Академии МВД 9 июня прошел выпускной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В праздничном строю – более 320-ти молодых специалистов. В торжественной обстановке им вручили дипломы о высшем образовании.

Годы учебы позади. Теперь пришло время применять полученные знания на практике. Выпускники факультета права только начинают свой путь в профессию, а для слушателей заочного отделения диплом – новая ступень на пути к построению карьеры.

Вручая медали и документы об окончании милицейского вуза, заместитель министра внутренних дел выразил уверенность, что преподаватели, которые вложили в подготовку студентов свой профессионализм и душу, будут для них наставниками не только в службе, но и в жизни.

Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси:

Система национальной безопасности очень нуждается в квалифицированных кадрах. Единственный вуз, который представляет право получения золотой медали, – это наша Академия Министерства внутренних дел. Сегодня две девушки получили золотые медали и одна – диплом с отличием. Профессорско-преподавательский состав сделал все возможное, чтобы гражданские ребята получили достойное образование и имели возможность пользоваться этим образованием во благо нашей страны.