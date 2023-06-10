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Система нацбезопасности нуждается в кадрах. В Академии МВД состоялась торжественная церемония выпуска

10 июня 2023 08:29
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Новости Беларуси. Прощание с альма-матер. В Академии МВД 9 июня прошел выпускной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В праздничном строю – более 320-ти молодых специалистов. В торжественной обстановке им вручили дипломы о высшем образовании.

Система нацбезопасности нуждается в кадрах. В Академии МВД состоялась торжественная церемония выпуска-1

Система нацбезопасности нуждается в кадрах. В Академии МВД состоялась торжественная церемония выпуска-3

Годы учебы позади. Теперь пришло время применять полученные знания на практике. Выпускники факультета права только начинают свой путь в профессию, а для слушателей заочного отделения диплом – новая ступень на пути к построению карьеры.

Система нацбезопасности нуждается в кадрах. В Академии МВД состоялась торжественная церемония выпуска-6

Система нацбезопасности нуждается в кадрах. В Академии МВД состоялась торжественная церемония выпуска-8

Вручая медали и документы об окончании милицейского вуза, заместитель министра внутренних дел выразил уверенность, что преподаватели, которые вложили в подготовку студентов свой профессионализм и душу, будут для них наставниками не только в службе, но и в жизни.

Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Система национальной безопасности очень нуждается в квалифицированных кадрах. Единственный вуз, который представляет право получения золотой медали, – это наша Академия Министерства внутренних дел. Сегодня две девушки получили золотые медали и одна – диплом с отличием. Профессорско-преподавательский состав сделал все возможное, чтобы гражданские ребята получили достойное образование и имели возможность пользоваться этим образованием во благо нашей страны.

Система нацбезопасности нуждается в кадрах. В Академии МВД состоялась торжественная церемония выпуска-11

Система нацбезопасности нуждается в кадрах. В Академии МВД состоялась торжественная церемония выпуска-13

Заместитель министра наградил сотрудников вуза, внесших весомый вклад в процесс обучения. Также состоялась торжественная церемония прощания со знаменем милицейского вуза.

# Выпускной # общество # Дмитрий Корзюк # Фотофакт

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