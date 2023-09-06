В рамках Первого белорусско-узбекского женского бизнес-форума 6 сентября состоится пленарное заседание

Ключевое мероприятие Первого белорусско-узбекского женского бизнес-форума, который проводится под патронажем парламентов двух стран, состоится сегодня, 6 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это пленарное заседание. Его тема: «Женщины в бизнесе – потенциал для развития делового сотрудничества Беларуси и Узбекистана».

У Национальной библиотеки развернется выставка, где представят лучшие достижения нашей промышленности. Впрочем, в рамках форума речь идет о развитии сотрудничества не только в этой области, но и о медицине, образовании, воспитании детей, да и в целом о мире. Ведь известно, что женщины прежде всего – хранительницы очага.