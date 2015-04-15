Шведы запустили в космос пончик (видео)

Новости Норвегии. Что бы вы сделали, если бы у вас было много свободного времени, метеозонд и … пончик? Ну конечно же, запустили бы пончик в космос!

9 апреля 2015 года состоялся первый успешный полет пончика в космос, сообщает The Local.

Александр и Бенджамин Джонсоны, молодые изобретатели из Швеции, запустили сладость во Вселенную из местечка Ашким (Askim), Норвегия.

Пончик смог подняться на высоту 32 километра. Эксперимент братья Джонсоны сняли на видео и выложили запись в Интернет.

Александр Джонсон, молодой изобретатель:

Нам нравится придумывать что-то необычное. Было забавно в первый раз смотреть видео с пончиком, парящим над землей.

Братья специально приехали из Швеции в Норвегию, чтобы осуществить свою оригинальную задумку.

Как оказалось, оформление необходимых для «полета» документов в Норвегии намного дешевле...

Бенджамин Джонсон, молодой изобретатель:

В Швеции нам бы это обошлось в 11 000 шведских крон (1 245 долларов), а в Норвегии – бесплатно.

Через несколько часов после запуска «корабль» с грузом совершил аварийную посадку в озере Веттерн, Швеция.

Добровольцы из шведской службы спасения на воде помогли вытащить на берег обломки воздушного шара и влажные остатки пончика.