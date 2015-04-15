Индонезия: 7-летний мальчик бросает курить – сократил количество сигарет в день с 60 до 16

Новости Индонезии. 7-летний Дихан Авалидан (Dihan Awalidan) курит уже на протяжении четырех лет. Причем, если раньше он выкуривал около шестидесяти сигарет в день, то сейчас довольствуется лишь шестнадцатью, сообщает The Daily Mirror. Скорее всего, пристрастие к пагубной привычке явилось следствие того, что оба родителя мальчика тоже курят. Кроме того, в городе на каждом шагу можно увидеть рекламные вывески табачных компаний.

В 3 года мальчик впервые начал курить траву. Сейчас он тратит свои карманные деньги или ворует мелочь из кошелька матери, чтобы купить сигареты. Родители Дихана пытаются бороться с пагубной привычкой сына, но пока не могут заставить его окончательно бросить курить. Ян Авалидан (Iyan Awalidan), 36-летний отец Дихана:

В 3 года, когда он начал курить, он мог выкурить до трех пачек сигарет в день. Если ему не давали денег на сигареты, он злился и воровал сигареты. Тати Авалидан (Tati Awalidan), 32-летняя мать Дихана:

Если Дихан не курит, то он плачет. Сейчас он в основном курит тайком, прячась в рисовых полях у дома. Сейчас Дихан сократил количество выкуриваемых сигарет до 16. Ребенка не пугает реклама о вреде курения, размещенная на пачках сигарет. Тем временем, губы школьника уже начали чернеть от того количество смол, которые он вдыхает ежедневно.

Пугает тот факт, что пагубная привычка Дихана и остальных школьников становится все более распространенной в Юго-Восточной Азии. Индонезия является одним из крупнейших производителей сигарет в этом регионе и занимает пятую строчку в мире по выращиванию табака. Более двух третей взрослого мужского населения страны - курильщики, при этом общее число людей, приверженных вредной привычке, составляет свыше 61 миллиона человек (при населении 253,6 миллиона).