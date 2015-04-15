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Индонезия: 7-летний мальчик бросает курить – сократил количество сигарет в день с 60 до 16

15 апреля 2015 13:53
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Новости Индонезии. 7-летний Дихан Авалидан (Dihan Awalidan) курит уже на протяжении четырех лет. Причем, если раньше он выкуривал около шестидесяти сигарет в день, то сейчас довольствуется лишь шестнадцатью, сообщает The Daily Mirror.

Скорее всего, пристрастие к пагубной привычке явилось следствие того, что оба родителя мальчика тоже курят. Кроме того, в городе на каждом шагу можно увидеть рекламные вывески табачных компаний.  

Индонезия: 7-летний мальчик бросает курить – сократил количество сигарет в день с 60 до 16-1

В 3 года мальчик впервые начал курить траву. Сейчас он тратит свои карманные деньги или ворует мелочь из кошелька матери, чтобы купить сигареты.

Родители Дихана пытаются бороться с пагубной привычкой сына, но пока не могут заставить его окончательно бросить курить.

Ян Авалидан (Iyan Awalidan), 36-летний отец Дихана:
В 3 года, когда он начал курить, он мог выкурить до трех пачек сигарет в день. Если ему не давали денег на сигареты, он злился и воровал сигареты.

Тати Авалидан (Tati Awalidan), 32-летняя мать Дихана:
Если Дихан не курит, то он плачет. Сейчас он в основном курит тайком, прячась в рисовых полях у дома.

Сейчас Дихан сократил количество выкуриваемых сигарет до 16. Ребенка не пугает реклама о вреде курения, размещенная на пачках сигарет. Тем временем, губы школьника уже начали чернеть от того количество смол, которые он вдыхает ежедневно.

Индонезия: 7-летний мальчик бросает курить – сократил количество сигарет в день с 60 до 16-4

Индонезия: 7-летний мальчик бросает курить – сократил количество сигарет в день с 60 до 16-6

Пугает тот факт, что пагубная привычка Дихана и остальных школьников становится все более распространенной в Юго-Восточной Азии. Индонезия является одним из крупнейших производителей сигарет в этом регионе и занимает пятую строчку в мире по выращиванию табака. Более двух третей взрослого мужского населения страны - курильщики, при этом общее число людей, приверженных вредной привычке, составляет свыше 61 миллиона человек (при населении 253,6 миллиона).

Индонезия: 7-летний мальчик бросает курить – сократил количество сигарет в день с 60 до 16-9

По данным президента организации, которая борется с употреблением детьми табака (Campaign for Tobacco-Free Kids), Мэттью Майерса (Matthew Myers),

Индонезия является страной с наибольшим количеством курильщиков среди детей в возрасте до 10 лет.

Майерс считает, что в этом, главным образом, виновато правительство страны.

Мэтт Майерса, президент организации Campaign for Tobacco-Free Kids:
Правительство не может защитить детей. Предприятия табачной отрасли уже на протяжении 60 лет занимаются производством и рекламой своей продукции. Если вы прогуляетесь по Индонезии, то увидите огромное количество рекламы сигарет. Курение стало не просто привычкой, а культурной нормой. И все это из-за того обилия рекламы, которой давно нет на Западе. Именно правительство и табачная промышленность виноваты в распространении этой пагубной привычки.

# общество # Курение

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