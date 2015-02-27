Школьница из Крупского района восстановила рецепт и испекла хлеб военных времен: как его оценили ветераны?

Новости Беларуси. «Хлеб жизни - хлеб Победы». Интересные страницы военной истории открывают накануне 70-летия Победы. Так, ученица средней школы поселка Крупской Крупского района Олеся Волосач провела настоящую исследовательскую работу и восстановила рецепт хлеба военных времен.

По воспоминаниям ветеранов, она испекла ароматные лепешки. Олеся строго придерживалась последовательности выпечки, поэтому буханки получились максимально похожими хлеба тех лет.

Это отметили и ветераны. Они стали первыми дегустаторами «черного калача». Вкус военного хлеба почувствовала и корреспондент программы «Минщина» на СТВ.