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Школьница из Крупского района восстановила рецепт и испекла хлеб военных времен: как его оценили ветераны?

27 февраля 2015 15:04
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Новости Беларуси. «Хлеб жизни - хлеб Победы». Интересные страницы военной истории открывают накануне 70-летия Победы. Так, ученица средней школы поселка Крупской Крупского района Олеся Волосач провела настоящую исследовательскую работу и восстановила рецепт хлеба военных времен.

По воспоминаниям ветеранов, она испекла ароматные лепешки. Олеся строго придерживалась последовательности выпечки, поэтому буханки получились максимально похожими хлеба тех лет.

Это отметили и ветераны. Они стали первыми дегустаторами «черного калача». Вкус военного хлеба почувствовала и корреспондент программы «Минщина» на СТВ.

# общество # Беларусь помнит # Надежда Фёдорова

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