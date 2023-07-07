В Беларуси обсудили патриотическое воспитание молодёжи в учебных заведениях

Новости Беларуси. О воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и роли учебных заведений в этом процессе говорили 7 июля на заседании Национальной комиссии по правам ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дискуссия прошла в формате видеоконференции. Комиссия в обновленном составе проанализировала усилия учреждений образования на всех уровнях: от детского сада и школы до колледжей и вузов. А также оценила, как выполняется утвержденная правительством программа, рассчитанная до 2025 года. В центре внимания внедренные за последнее время методы работы с молодежью.

В нашей стране созданы десятки военно-патриотических клубов в системе МВД и Министерства обороны, открыты новые музейные экспозиции, посвященные периоду Великой Отечественной войны, а в школьных учебниках появилась информация, которую удалось узнать прокурорским работникам в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа.