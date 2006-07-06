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Сертификацию прошли далеко не все автошколы Беларуси

06 июля 2006 08:27
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422 белорусские автошколы подали заявки на сертификацию своих услуг, а заветный документ получили всего более половины. С 1 июля только они могут вести подготовку и переподготовку водителей. Деятельность некоторых автошкол приостановлена до устранения выявленных недостатков.

Количество желающих сесть за руль не уменьшается. В летнее время в автошколах  - ажиотаж. Тем более  теперь, когда  готовить водителей могут лишь учебные  заведения, имеющие соответствующий сертификат.

Получить заветный документ автошколам было непросто. Некоторым школам пришлось заменить  учебные автомобили, сделать ремонт в кабинетах, привести  в соответствие с законодательством  документы.

Специалисты белорусского научно-исследовательского института  <Транстехника> считают, что  теперь новичков будут готовить более качественно. Практики в этом неуверенны и говорят, что материально-техническая база - лишь одна составляющая успеха. Главное - найти хороших специалистов. Зарплата у мастеров  вождения  относительно  невысокая, а ответственность  - большая.

Тем ни  менее сертификация стала  хорошим способом оценить систему подготовки водителей и определить  приоритеты. Есть надежда, что автошколы  перестанут  полагаться на <авось> и начнут  готовить  действительно профессиональных водителей, а не будущих участников ДТП.  Причем, начнут работать по-новому... Прямо  сегодня.

# общество

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