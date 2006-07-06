Сертификацию прошли далеко не все автошколы Беларуси

422 белорусские автошколы подали заявки на сертификацию своих услуг, а заветный документ получили всего более половины. С 1 июля только они могут вести подготовку и переподготовку водителей. Деятельность некоторых автошкол приостановлена до устранения выявленных недостатков.

Количество желающих сесть за руль не уменьшается. В летнее время в автошколах - ажиотаж. Тем более теперь, когда готовить водителей могут лишь учебные заведения, имеющие соответствующий сертификат.

Получить заветный документ автошколам было непросто. Некоторым школам пришлось заменить учебные автомобили, сделать ремонт в кабинетах, привести в соответствие с законодательством документы.

Специалисты белорусского научно-исследовательского института <Транстехника> считают, что теперь новичков будут готовить более качественно. Практики в этом неуверенны и говорят, что материально-техническая база - лишь одна составляющая успеха. Главное - найти хороших специалистов. Зарплата у мастеров вождения относительно невысокая, а ответственность - большая.

Тем ни менее сертификация стала хорошим способом оценить систему подготовки водителей и определить приоритеты. Есть надежда, что автошколы перестанут полагаться на <авось> и начнут готовить действительно профессиональных водителей, а не будущих участников ДТП. Причем, начнут работать по-новому... Прямо сегодня.

