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Вольфович: надо не только констатировать факты, но и вырабатывать меры противодействия угрозам

08 июня 2023 16:27
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Новости Беларуси. После встречи во Дворце Независимости участники заседания Комитета секретарей Совбеза ОДКБ констатировали – с появлением новых вызовов и угроз приходится сообща и своевременно на них реагировать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вольфович: надо не только констатировать факты, но и вырабатывать меры противодействия угрозам-1

Заседание прошло как в узком, так и в расширенном составах. По итогам принят ряд решений, обеспечивающих дальнейшую координацию взаимодействия спецслужб и правоохранительных органов. В ходе обсуждений отдельное внимание уделено вопросам совершенствования системы кризисного реагирования в ОДКБ. От председательствующей белорусской стороны поступил ряд предложений по повышению роли Организации в формировании безопасности Евразийского континента.

Вольфович: надо не только констатировать факты, но и вырабатывать меры противодействия угрозам-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Сегодня гибридная война, развязанная коллективным Западом во главе с Соединенными Штатами Америки, направлена прежде всего, конечно, на Российскую Федерацию, Республику Беларусь. Также развязана негласно и по отношению к другим странам-участницам Организации Договора о коллективной безопасности. Надо не только констатировать факты, но и вырабатывать соответствующие меры противодействия вот этим угрозам в информационной сфере, информационной безопасности. Это сегодня угрожает многим странам. Повышать потенциал аналитической составляющей Организации Договора о коллективной безопасности. Были затронуты вопросы, связанные с биологической безопасностью и другими вопросами в сфере национальной безопасности.

Вольфович: надо не только констатировать факты, но и вырабатывать меры противодействия угрозам-7

Секретари Совбеза ОДКБ подписали ряд документов и утвердили спецоперацию «Наемник», которая охватит все страны Организации для ликвидации возможных баз и каналов вербовки террористов. Также прошли двусторонние встречи госсекретаря Совета безопасности Беларуси с руководителями делегаций государств-членов ОДКБ.

# ОДКБ # общество # Александр Вольфович # Фотофакт

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