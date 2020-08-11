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Сенаторы осуждают действия деструктивных сил по дестабилизации ситуации в стране

11 августа 2020 19:44
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Новости Беларуси. Путь насилия неприемлем для белорусского народа. Об этом говорится в заявлении членов Совета Республики и депутатов Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентарии категорически осуждают попытки немногочисленных ангажированных групп расколоть общество и дестабилизировать обстановку в стране.

Сенаторы осуждают действия деструктивных сил по дестабилизации ситуации в стране-1

«Нельзя допустить, чтобы молодежь Беларуси стала разменной монетой в желании раскачать ситуацию. Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а государство – обеспечивать правопорядок и спокойствие. Действия правоохранительных органов адекватны провокациям участников несанкционированных акций», – подчеркивают в парламенте.

Заявление принято по итогам президентских выборов. Парламентарии поблагодарили всех граждан, которые приняли участие в этом важнейшем событии, продемонстрировав неравнодушие к будущему страны.

«Абсолютное большинство граждан поддерживает действующий курс на строительство сильного, независимого государства, приоритетом которого является человек, его благосостояние и безопасность», – отмечается в заявлении.

# Акции протеста # общество # Фотофакт

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