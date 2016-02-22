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Семейное равноправие. Может ли папа уйти в «декрет»?

22 февраля 2016 09:53
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Пять лет назад  Константин и Екатерина стали родителями замечательных двойняшек – Матвея и Тимофея. И вопрос о том, кто будет ухаживать за малышами для этой семьи был практически не обсуждаем. Конечно же,  папа Костя! Здоровье супруги Катюши оказалось для него гораздо важнее, чем работа.

К рождению сыновей Константин был готов. Смеется и говорит, что на то момент уже все умел. Знал, как сменить подгузники,  как покормить и во сколько спать уложить.

Однако такой решительный шаг, мягко сказать, оценили  далеко не все.

По статистике в Беларуси лишь в 1% семей в декретный отпуск идут отцы. В Европе же эта цифра гораздо выше. Например, в Швеции около 75% мужчин пользуются возможностью уйти в декрет.

А вот Александру первое время приходилось все делать самому. Жене было тяжело. И он это прекрасно понимал.

Как растить маленького Федю Александр и Екатерина учились вместе: читали специальную литературу, смотрели  видео. Молодой отец даже ходил на мастер-класс.

У каждого человека есть свой чулан со страхами. Одни боятся осуждений, а другие пытаются просто быть счастливыми, ни на что не обращая внимания. Так, и в нашей истории. 

Многие осудят и скажут, что мужчины должны зарабатывать деньги, а семейный быт – это женское дело. Но у наших героев нет чулана со страхами, потому что настоящие мужчины ничего не боятся.

# общество # Фотофакт # Воспитание детей # Дети

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