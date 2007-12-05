Сектанты возвращены на Родину

Шесть граждан Беларуси, ожидавших конца света в заброшенном доме в селе Никольское Пензенской области, депортированы на родину. Такое решение принял суд Пензы на основании отсутствия у них регистрации.

В середине ноября стало известно, что несколько человек, среди которых малолетние дети, добровольно замуровали себя в землянке в селе Никольское Пензенской области. 6 белорусов хотели присоединиться к заточенцам подземелья. Но, в итоге, обосновались в молельном доме лидера секты. У всех - одна цель - спастись от конца света.

В Никольском до сих пор остается группа сектантов. Количество затворников по разным данным - от 18 до 27 человек. Среди них - 6 граждан Беларуси. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что вместе с ними пещере находятся их несовершеннолетние дети. Самому младшему ребенку нет и полутора лет. Ни на какой контакт с внешним миром затворники не идут и по-прежнему угрожают взорвать себя, если их не оставят в покое. В отношении же главы секты Петра Кузнецова возбуждено уголовное дело за организацию объединения, посягающего на личность и права граждан.

Сегодня днем лидер секты Петр Кузнецов провел переговоры с затворниками. По последним данным, все дети живы и здоровы. Однако, по результатам переговоров, никакого решения не принято.

