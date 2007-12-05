Актрисы по приговору

Театр гомельской женской исправительной колонии называют в числе претендентов на высшую награду года - премию "За духовное возрождение".

Ее, по традиции, вручают в Рождественские дни. А пока актрисы с драматичной судьбой репетируют новую драму, как обычно, о любви. Актрисам этого театра действительно не скоро доведется просто гулять по улицам. У каждой в недавнем прошлом - драма, совсем не театральная.

У Юли Ковальковой 8 лет назад жизнь поделилась на до и после: "убийство группой лиц" значится в ее личном деле. Если все будет хорошо, то минимум через 2 года девушку освободят. Условно-досрочно. А до этого нужно хорошо себя зарекомендовать, поучаствовать в культурной жизни исправительной колонии, да и просто - остаться человеком.

Программу реабилитации заключенных "театр в колонии" одновременно пытались привить на белорусской, российской и украинской почве. Право на жизнь получил только белорусский проект. Вот уже третий сезон подряд 20 девушек из числа осужденных гомельской исправительной колонии "берут за душу" и местное руководство - по традиции премьера всегда здесь в клубе, и гомельчан - несколько раз постановки шли на сцене городского драмтеатра. Однажды даже на гастроли в соседнюю колонию выезжали.

За разумное доброе вечное в стенах исправительной колонии театр даже назвали в числе претендентов на высшую награду года - премию "За духовное возрождение". Режиссеру труппы "с непростой судьбой" не раз предлагали бросить начатое, тем не менее, каждый законный выходной Алексей Бычков проводит среди нарушительниц закона, говорит результат того стоит.

Найти пьесу, в которой только женские роли, договориться с руководством колонии об усиленной охране на "гастролях" - все это под силу режиссеру театра. Беспокоит Алексея Бычкова совсем другое: смогут ли достойно сыграть актрисы свою роль после освобождения на другой, жизненной сцене.

