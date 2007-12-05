Борьба с бюрократизацией приобретает качественный характер

Все достижения государства в социальной сфере могут быть сведены на нет, если чиновники будут закрывать двери, а в ответ на обращение, человек получит формальную отписку.

Об этом сегодня заявила заместитель главы Администрации Президента Беларуси Наталья Петкевич на семинаре руководящих работников республиканских и местных госорганов. Ежегодно от граждан в адрес главы государства поступает около 30 тысяч обращений. При этом 70% из них могли быть разрешены на местном уровне.

На совершенствование борьбы с бюрократизмом направлен указ Президента "О дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц", который вступит в силу с 15 января 2008 года. Документ показывает четкий принцип первоочередности рассмотрения поступающих в госорганы обращений.

