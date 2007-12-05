Поджигатели храмов - на скамье подсудимых

В Мозыре проходит процесс по уголовному делу в отношении четверых молодых людей. Их обвиняют в поджогах православного и католического храмов.

Напомним, в декабре 2006-го был совершен поджог мозырской церкви Георгия Победоносца. Православный храм сгорел дотла. А в марте этого года забросили горящую ветошь в здание мозырского римско-католического костела 18 века.

Сотрудникам МЧС удалось предотвратить пожар - пострадали лишь стены и иконы. В течение трех дней были задержаны 17-ти и 19-ти летние жители Мозыря, а также парень и девушка из Калинковичей. Всем было предъявлено обвинение в умышленном повреждении имущества. Судебные слушания проходят в закрытом режиме.

Государственный обвинитель потребовал наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет - для несовершеннолетнего и 7,5 лет - для остальных обвиняемых. Планируется, что приговор будет оглашен 14 декабря.

