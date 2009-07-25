Сегодня в Беларуси последний день подачи документов в вузы второго потока

Режим выжидания сменился наплывом абитуриентов.

Все приемные комиссии будут работать до 18.00, а после этого времени возьмут документы только у тех, кто останется внутри здания.

Напомним, что в вузах второго потока вступительная кампания проходит с 16 июля по 6 августа. На все формы получения образования (кроме вузов сельскохозяйственной направленности) документы подавались с 16 по 25 июля. «Два последние дня приема документов сотрудники приемных комиссий традиционно работают под наплывом проснувшихся поступающих», - отметили в ведомстве. В эти дни абитуриенты успевают проанализировать ситуацию в нескольких вузах и подают документы туда, где рассчитывают на самый малый конкурс на отдельные специальности и специализации.



К вузам второго потока относятся высшие учебные заведения государственной и частной формы собственности за исключением вузов МВД, МЧС, министерств обороны и культуры. Абитуриенты должны подать в вуз три сертификата ЦТ либо два, если в вузе будет проведен внутренний экзамен по предмету. Внутривузовские экзамены ожидают абитуриентов только по творческим дисциплинам (рисунок, музыка, танец, сочинение и др.), литературе и физической культуре.







