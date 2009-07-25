В Брестской крепости снимают фильм о ее защитниках

Это первый совместный белорусско-российский кинопроект. (ФОТО+ВИДЕО)

Полнометражный фильм о защитниках легендарной цитадели снимается по заказу Телерадиовещательной организации Союзного государства и рассказывает о событиях 1941-ого. Съёмки осуществляют российская компания и киностудия «Беларусьфильм».

Съемочную площадку с раннего утра готовят к бою. В крепость вновь входят гитлеровские танки. Защитники цитадели, от мала до велика, держат героическую оборону. Как и тогда в первые дни Великой Отечественной.

Специально для съемок некоторых эпизодов на Борисовском танковом ремонтном заводе поставили на гусеничный ход раритерную машину.

Возле пушки — воспитанник музвзвода Сашка Акимов, прототип пятнадцатилетнего белоруса Петра Клыпы,которого назвали Гаврошем Брестской крепости .Подросток героически сражался наравне с взрослыми. Держать оборону перед камерами выпало московскому восьмикласснику Алексею Капашову.

В главных ролях фильма — популярные российские и белорусские актеры. Павлу Деревянко, известному по картинам «9 жизней Нестора Махно», «Участок», «Братья Карамазовы» доверена роль полковника Фомина. Андрей Мерзликин, сыгравший Ошпаренного в «Бумере», в этой картине — легендарный лейтенант Кижеватов. А знаменитого Гаврилова играет россиянин, актер малого московского театра Александр Коршунов. Он не особенно любит снимался в кино. Но отказаться от этой роли не смог.

Историческая правда о первых днях Великой Отечественной — главная цель режиссеров и продюсеров. Съемкам предшествовал длительный период подготовки, встречи с очевидцами, поиск архивных документов. А книга Сергея Смирнова «Брестская крепость » стала для всей съемочной группы настольной. Автор первым увековечил подвиг легендарной цитадели в печатном слове.

— Сценарий основан на реальных событиях вымышленных героев нет. Мы говорим о реальных героях. Было сделано много вариантов сценария. Наша главная задача — снимать в Брестской крепости, но так, чтобы ни один экспонат не пострадал, — Игорь Угольников, генеральный продюсер фильма, председатель телерадиообъдинения Союзного государства.

— Это первый проект, который будет означать практическое взаимодействие двух братских стран, — Владимир Заметалин, директор киностудии «Беларусьфильм».

— Мы делаем реставрацию событий первых пяти дней войны. Наши герои — Фомин и Кижеватов — друг о друге ничего не знали, но мы решили соединить эти истории с помощью детей, Ани и Саши, которые ищут друг друга, — Александр Котт, режиссер фильма.

В фильме все как тогда в сороковые .В декорациях антураж событий тех лет реконструировали до мелочей. На Кобринском укреплении для съемок построили крепость в миниатюре: жилые постройки, казармы. Хомские и Тереспольские ворота, и даже костел или клуб, в котором в первые дни войны проходили самые ожесточенные бои.

На большой экран картина выйдет к 65-летию Великой Победы.