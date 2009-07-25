Первая тысяча тонн зерна

Первым в стране тысячу тонн зерна намолотил экипаж из Речицкого района Гомельской области. (ВИДЕО)

Тысячную отметку перешагнули Валентин Соломахо и Александр Грань. В агрокомбинате «Холмеч», где трудятся комбайнеры, уже собрана пятая часть зерновых.

Средняя урожайность 68 центнеров с гектара, что в два раза выше среднего показателя по Гомельской области.

— От тысячи всё начинается. Две-три — потом не замечаешь. А вот к тысяче стремишься, — Валентин Соломахо, комбайнер агрокомбината «Холмеч».

Валентин Николаевич знает, о чем говорит, В прошлом году по на молотам его экипаж был вторым в стране Потому нынче первая тысяча зерна хоть и долгожданная, но всё же цели у напарников гораздо выше.

— Чем труднее дается эта тысяча, тем она дороже. Но на этом комбайне нужно намолотить хотя бы три. Тогда и гордость какая-то будет, — Александр Грань, комбайнер агрокомбината «Холмеч».

Именно первая тысяча — для хлеборобов событие знаковое Свой успех речицкий экипаж посвятил Году земли. А о своём достижении комбайнеры телеграммой доложили лично главе государства.

Хлеборобы работают оперативней почты. Пока телеграмма дошла до адресата экипаж тысячник записал в свой актив еще 200 тонн зерна. И это только начало. В хозяйстве пока убрана пятая часть хлебов.