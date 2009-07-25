В Беларуси сегодня отмечается День пожарной службы

Организованная борьба с пожарами на территории Беларуси началась в 1853 году.

В состав первой столичной бригады входили брандмейстер, два его заместителя и 48 пожарных. В 1890-х в Минске имелись уже две дружины: городская пожарная команда и Минское вольно-пожарное общество. При громадной территории, непролазной грязи, отсутствии разветвленной сети водопровода и какого-либо пожарного надзора на окраинах работа пожарных была нелегкой.

Они участвовали не только в тушении пожаров, но и в спасательных работах во время наводнений, обслуживали приобретенную Минской общиной Красного Креста в 1910 году карету скорой помощи, предоставляя своих лошадей. Пожарники использовались и на других работах, выполняли обязанности дворников: чистили и убирали улицы, вывозили снег.

Чтобы пополнить бюджет, пожарное общество устраивало ледяной каток, вечера и гулянья, сдавало в аренду плац, сообщает «БелТА».