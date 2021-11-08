Счётчики воды могут сломаться, если на них много грязи. Как их ремонтируют в «Минскводоканале»?

Более двух миллионов – именно столько счетчиков учета воды стоит в квартирах минчан. Ежегодно 250 тысяч из них подлежат обязательной замене и ремонту. Именно поэтому в цехах «Минскводоканала» работа кипит ни свет ни заря.
Более двух миллионов – именно столько счетчиков учета воды стоит в квартирах минчан. Ежегодно 250 тысяч из них подлежат обязательной замене и ремонту. Именно поэтому в цехах «Минскводоканала» работа кипит ни свет ни заря.
Николай Каминский, начальник цеха по замене и ремонту приборов учета воды УП «Минскводоканал»:
На наше предприятие приборы учета воды поступают приблизительно в таком состоянии. Они могут быть и в цементном растворе после работы строителей, и в жировых отложениях из квартиры. То есть приходят не в самом лучшем виде. После данный прибор учета подлежит разборке. Это его гидравлическая камера. Все это наш работник должен привести в надлежащее состояние.
Когда первый этап позади, наступает время банных процедур. Каждый счетчик необходимо вымыть так, чтобы даже прибор с многолетней историей после генеральной чистки смог прослужить еще не один десяток лет. С непростой миссией сотрудники цеха справляются на ура. Парочка манипуляций, и миниатюрный агрегат и правда выглядит как новенький.
Николай Каминский:
По причине отложений, которые образуются в приборе учета, данный прибор начинает неправильно давать показания, его точность падает.
Удивительно, но в руках опытных специалистов «оживают»не только квартирные счетчики. В этих стенах от рассвета до заката также реанимируют приборы учета крупнейших предприятий Синеокой. Новейшие компьютеры и сверхточные весы не оставляют права на ошибку.
Николай Каминский:
Записываются начальные показания прибора учета воды, через прибор проходит условно 100 литров воды, после этого встречается с весами и смотрят, сколько показал прибор.
Годен или не годен? Ставят точку в этом вопросе настоящие профессионалы своего дела – государственные поверители.
Николай Каминский:
На этом стенде государственный поверитель принимает приборы учета воды, он проверяет их на точность. Погрешность этого прибора максимально допустима до 5 %.
Если экзамен сдан на «отлично», прибор обретает новую жизнь и отправляется в свое очередное путешествие – к будущему потребителю. Такой вот круговорот счетчиков учета воды.
Николай Каминский:
Вот прибор 2007 года, а этот – 2005 года. Эти приборы будут поверены и уйдут в Минск к нашим потребителям. Камера у него латунная и может служить многие годы, а счетный механизм всегда можно заменить.
Доверяй, но проверяй. К слову, убедиться в исправности своего счетчика можно и в домашних условиях. Не поленитесь и устройте прибору учета воды импровизированное испытание на прочность, иначе говоря – потребительский тест.
Николай Каминский:
Все приборы учета воды имеют литровую шкалу. Каждый литр воды, который проходит через этот прибор, виден на этом приборе. Человек набирает три литра холодной воды. Прибор учета холодной воды покажет, что через него прошло три литра.