Счётчики воды могут сломаться, если на них много грязи. Как их ремонтируют в «Минскводоканале»?

Более двух миллионов – именно столько счетчиков учета воды стоит в квартирах минчан. Ежегодно 250 тысяч из них подлежат обязательной замене и ремонту. Именно поэтому в цехах «Минскводоканала» работа кипит ни свет ни заря.

Николай Каминский, начальник цеха по замене и ремонту приборов учета воды УП «Минскводоканал»:

На наше предприятие приборы учета воды поступают приблизительно в таком состоянии. Они могут быть и в цементном растворе после работы строителей, и в жировых отложениях из квартиры. То есть приходят не в самом лучшем виде. После данный прибор учета подлежит разборке. Это его гидравлическая камера. Все это наш работник должен привести в надлежащее состояние.

Когда первый этап позади, наступает время банных процедур. Каждый счетчик необходимо вымыть так, чтобы даже прибор с многолетней историей после генеральной чистки смог прослужить еще не один десяток лет. С непростой миссией сотрудники цеха справляются на ура. Парочка манипуляций, и миниатюрный агрегат и правда выглядит как новенький. Николай Каминский:

По причине отложений, которые образуются в приборе учета, данный прибор начинает неправильно давать показания, его точность падает.

Удивительно, но в руках опытных специалистов «оживают»не только квартирные счетчики. В этих стенах от рассвета до заката также реанимируют приборы учета крупнейших предприятий Синеокой. Новейшие компьютеры и сверхточные весы не оставляют права на ошибку. Николай Каминский:

Записываются начальные показания прибора учета воды, через прибор проходит условно 100 литров воды, после этого встречается с весами и смотрят, сколько показал прибор.

Годен или не годен? Ставят точку в этом вопросе настоящие профессионалы своего дела – государственные поверители. Николай Каминский:

На этом стенде государственный поверитель принимает приборы учета воды, он проверяет их на точность. Погрешность этого прибора максимально допустима до 5 %. Если экзамен сдан на «отлично», прибор обретает новую жизнь и отправляется в свое очередное путешествие – к будущему потребителю. Такой вот круговорот счетчиков учета воды.

Николай Каминский:

Вот прибор 2007 года, а этот – 2005 года. Эти приборы будут поверены и уйдут в Минск к нашим потребителям. Камера у него латунная и может служить многие годы, а счетный механизм всегда можно заменить. Доверяй, но проверяй. К слову, убедиться в исправности своего счетчика можно и в домашних условиях. Не поленитесь и устройте прибору учета воды импровизированное испытание на прочность, иначе говоря – потребительский тест.