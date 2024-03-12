«Счастье – это находиться на своём месте». Протоиерей рассказал о радости в православном понимании

Протоиерей Олег Стеняев, писатель, преподаватель Сретенской духовной академии:

Чтобы быть счастливым, надо распознать намерения Бога относительно самого себя. Потому что многие люди занимаются не своим делом, это приносит им беспокойство, напряжение, они не получают радости. А когда мы исследуем слово Бога, это помогает нам распознать намерение Бога относительно нас самих. Когда мы молимся, воспринимаем писание как руководство Господа к действию, тогда действительно мы можем заняться тем, для чего Господь нас и создал. Мать воспитывает детей, мужчина защищает Отечество. Каждый занимается тем, ради чего его Господь сотворил именно для этого конкретного времени. Счастье – это находиться на своем месте, распознав волю Бога относительно самого себя.

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