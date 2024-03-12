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«Счастье – это находиться на своём месте». Протоиерей рассказал о радости в православном понимании

12 марта 2024 12:59
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В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с протоиереем Олегом Стеняевым, писателем, преподавателем Сретенской духовной академии.

Что такое счастье в православном, духовном понимании и как его достичь? Об этом и не только поговорили с гостем.

Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:
Что есть счастье в понимании церкви? Как его достичь?

«Счастье – это находиться на своём месте». Протоиерей рассказал о радости в православном понимании-1

Протоиерей Олег Стеняев, писатель, преподаватель Сретенской духовной академии:
Чтобы быть счастливым, надо распознать намерения Бога относительно самого себя. Потому что многие люди занимаются не своим делом, это приносит им беспокойство, напряжение, они не получают радости. А когда мы исследуем слово Бога, это помогает нам распознать намерение Бога относительно нас самих. Когда мы молимся, воспринимаем писание как руководство Господа к действию, тогда действительно мы можем заняться тем, для чего Господь нас и создал. Мать воспитывает детей, мужчина защищает Отечество. Каждый занимается тем, ради чего его Господь сотворил именно для этого конкретного времени. Счастье – это находиться на своем месте, распознав волю Бога относительно самого себя.

Подробности в видео.

# Религия # общество # Олег Лепешенков

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