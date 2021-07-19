«Сбой навигации практически невозможен». Как строят минское метро и что его объединяет с космосом?

Новости Беларуси. Третья ветка минской подземки по-прежнему активно строится, сообщили в программе «Столичные подробности на СТВ». Возведение трех новых станций Зеленолужской ветки завершат в 2023 году. Вторая очередь строительства – станции «Аэродромная», «Неморшанский Сад» и «Слуцкий Гостинец». Вовсю задействован и тоннелепроходческий комплекс «Алеся».

Левый тоннель от станции «Аэродромной» до «Неморшанского Сада» уже проложен под землей. Таким же методом сейчас возводят и параллельный правый. А вот следующий участок до станции «Слуцкий гостинец» будет строиться открытым способом.

Ольга Власовец, корреспондент:

Это ударница «Алеся» – механизированный тоннелепроходческий комплекс. Сейчас она прокладывает второй тоннель – между станциями «Аэродромная» и «Неморшанский Сад». Уже смонтировано более 200 колец из 1 300. Планируется, что свой маршрут она завершит в начале 2022 года.

Антон Герасимович за штурвалом «Алеси» уже около пяти лет. Тоннели третьей ветки – его работа. Говорит, управление щитом, как полет в космос – так же приходится двигаться в кромешной темноте, практически на ощупь, по приборам, пробираясь сквозь глину, камни и щебень.