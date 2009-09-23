Саркози предлагает создать Всемирную экологическую организацию

Президент Франции высказался за создание подобной организации к 2012 году.

Президент Франции, выступивший на саммите по изменению климата в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, считает, что новая организация могла бы заниматься развитием международного экологического права и обеспечивать контроль за выполнением обязательств, которые будут приняты в декабре в Копенгагене.

На встрече в столице Дании планируется принятие всеобъемлющего соглашения по изменению климата - преемника Киотского протокола. Н.Саркози считает, что именно на этой встрече может быть принято решение о создании Всемирной экологической организации.

По замыслу президента Франции, такая организация должна объединить все международные учреждения и агентства, занимающиеся экологическими проблемами. Как отметил глава французского государства, таких учреждений и агентств около 60, но действуют они сейчас разрознено и несогласованно, сообщает «Интерфакс-Запад».