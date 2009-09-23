Итальянские почтальоны могут передать работу по наследству

Итальянская почтовая служба, которая является крупнейшим работодателем в стране, предложила своим сотрудникам предпенсионного возраста передавать работу по наследству.

Реализация проекта предусматривает право сотрудников, решивших уйти на пенсию, передать пожизненные рабочие контракты своим детям, при условии, что последним не менее 30 лет и они обладают дипломом об окончании средней школы. А сам увольняющийся работник должен быть как минимум 58-летним и в течение 35 лет делать взносы согласно системе пенсионного страхования.

Руководство почтовой службы, которая является полностью государственной организацией, уже поддержало выдвинутое предложение, направленное на уменьшение высокого уровня безработицы в стране. В текущем году количество людей, потерявших работу, может превысить 10%, передает БЕЛТА.