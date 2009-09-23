Итальянские почтальоны могут передать работу по наследству

Реализация проекта предусматривает право сотрудников, решивших уйти на пенсию, передать пожизненные рабочие контракты своим детям, при условии, что последним не менее 30 лет и они обладают дипломом об окончании средней школы. А сам увольняющийся работник должен быть как минимум 58-летним и в течение 35 лет делать взносы согласно системе пенсионного страхования.
Руководство почтовой службы, которая является полностью государственной организацией, уже поддержало выдвинутое предложение, направленное на уменьшение высокого уровня безработицы в стране. В текущем году количество людей, потерявших работу, может превысить 10%, передает БЕЛТА.