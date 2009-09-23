ГАИ: минские водители проигнорировали День без автомобиля

Такое мнение высказала начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Жанна Тройно.

«Дорожная ситуация в городе 22 сентября оставалась такой же, как в обычные дни. Повторились стандартные пробки утром и вечером, было около ста нарушений правил парковки и стоянки - примерно столько же регистрируется ежедневно», - сказала Жанна Тройно.

Число ДТП, совершенных в День без автомобиля (а их было 98), также осталось на уровне среднегодового показателя - 80-100 за сутки. Вчера случилось пять аварий, где пострадали люди, причем один человек погиб и четверо были ранены, хотя в среднем за день регистрируется по три ДТП. За нарушение правил дорожного движения 22 сентября привлечены к ответственности более тысячи человек - примерно столько же их бывает и в обычные дни.

«Пока все наши уговоры до водителей не доходят. Видимо, для изменения поведения людей нужно больше времени и сил. Поэтому ГАИ по-прежнему будет активно работать над тем, чтобы участники дорожного движения становились более ответственными и законопослушными», - передает слова представителя Госавтоинспекции БЕЛТА.