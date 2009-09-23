Польский суд разыскивает 227-летнюю женщину

Районный суд в польском городе Быдгощь (северная часть страны) дал в местную газету объявление, в котором призывает некую Софи Бом прибыть в судебную инстанцию.

Если женщина не придет в суд, она будет признана умершей. В объявлении не было бы курьеза, если бы не факт, что Софи Бом родилась в 1782 году. Жители Быдгощи с недоумением читали объявление, подозревая, что в тексте есть опечатка или же ошибка при подаче объявления в редакцию.

Оказалось, что суд на самом деле ищет 227-летнюю жительницу города. В судебных документах Софи Бом числится наследницей крупного надела земли и недвижимости на одной из улиц в центре города. На недвижимость претендуют далекие наследники Софи Бом. Для того чтобы земля и дома перешли им по наследству, судебный орган должен признать прямого наследника умершим. А чтобы сделать это, необходимо публичное объявление, в котором суд просит прямого наследника «подать» признаки жизни.

По словам юристов, районный суд поступил согласно всем юридическим процедурам, передает БЕЛТА.