Самый сильный «дед» в мире Михаил Вербицкий: 64 года - ещё не предел для побед!

Не перевелись ещё богатыри в белорусской глубинке. Тому пример - житель агрогородка Октябрьский Смолевичского района Михаил Вербицкий, который в свои 64 года даст пору любому «добру-молодцу».

Только представьте: он с лёгкостью берёт больше 300 кг. штанговой тяги. Поэтому не удивительно, что именно Михаил Петрович с гордостью носит титул «Самого сильного деда в мире».

Но называть Михаила Вербицкого «дедом» никак не хочется. Выглядит он просто отлично, к тому же, - он молодой папа. Троих детей уже вырастил, а теперь воспитывает пятилетнюю дочку.

А в зале вместе с Михаилом Петровичем тренируются его внуки. Дедушка с малого возраста учит их правильно обращаться с железом.

Мастер спорта, многократный чемпион мира по пауэрлифтингу среди ветеранов. Автор десятков рекордов, которые он сам стремился побить. Михаил Вербицкий сбился со счета: сколько у него медалей. Даже среди такого разнообразия есть дорогие и памятные сердцу награды.

64 года для новых побед не предел. В этом уверен самый сильный дед в мире. В его планах прожить еще минимум до 100 лет и завоевать ещё много медалей на соревнованиях самого различного уровня.