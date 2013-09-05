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Самому старому человеку в мире исполнилось 123 года

05 сентября 2013 08:43
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Новости мира. Самый пожилой человек на Земле живет в Боливии. Кармело Флоресу недавно исполнилось 123 года. Он проживает высоко в горах и практически не жалуется на здоровье. Подводит только память.

Например, Флоресу не помнит свой точный возраст. Зато коренной индеец племени аймара, который недавно получил еще и почетное звание «Живое наследие человечества», хорошо помнит, что у него   большая семья. 40 внуков и 19 правнуков — практически всех 123-летний дедушка помнит по именам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Рекорды

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