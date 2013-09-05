Самому старому человеку в мире исполнилось 123 года

Новости мира. Самый пожилой человек на Земле живет в Боливии. Кармело Флоресу недавно исполнилось 123 года. Он проживает высоко в горах и практически не жалуется на здоровье. Подводит только память.

Например, Флоресу не помнит свой точный возраст. Зато коренной индеец племени аймара, который недавно получил еще и почетное звание «Живое наследие человечества», хорошо помнит, что у него большая семья. 40 внуков и 19 правнуков — практически всех 123-летний дедушка помнит по именам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.