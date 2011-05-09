День Победы в Витебске открылся шествием

Колонна прошла от площади Свободы до Победы. К мемориалу в честь воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины возложили цветы и венки.

Под открытом небом на Аллее воинской славы развернулась выставка военной техники. Сюда ее привезли из разных уголков Беларуси. Легендарный Т-34 еще недавно стоял в воинской части под Лепелем. Гаубицы, пушки и минометы. Сегодня на их фоне фотографируются жители города и гости. У танков и вертолетов многолюдно. Самый большой интерес боевые машины вызывают у детей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ирина Николаевна Липская, ветеран Великой Отечественной войны:

Великолепное настроение, радостное. Я вижу, сколько товарищей прошли войну. И дай Бог нам всем еще здоровья. И вам мира!