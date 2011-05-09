В Гродно на День Победы свое мастерство показали военнослужащие срочной службы

И здесь же – экскурс в историю. Участники патриотических клубов в костюмах XIV века вышли на средневековый бой. Сражение на мечах, владение палицей, боевой косой и танцы также никого не оставили равнодушными, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Руслан Куневич, военнослужащий 22-й отдельной роты специального назначения:
Мы сегодня выступили специально для наших дедов, которые защищали нашу родину.
Владимир Колесников, ветеран Великой Отечественной войны:
Поздравляю всех ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников нашего тыла.