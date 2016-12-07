С какими документами можно бесплатно ездить в пригородном транспорте

Новости Беларуси. Дневник вместо билета. Для школьников столицы и Минского района сохраняется право бесплатного проезда на учебу. Это регламентировано решением Минского городского Совета депутатов. Школьники Пристоличья, в частности,

бесплатно могут пользоваться пригородным автотранспортом чтобы добраться к месту учебы и обратно в период с 1 сентября 30 по июня.

При входе в автобус необходимо иметь при себе электронную карту учащегося. А при ее отсутствии – справку, подтверждающую их обучение в столичных учреждениях образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.