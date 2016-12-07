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Каковы штрафы за неправильную перевозку ребёнка в автомобиле?

07 декабря 2016 14:22
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Для некоторых линия жизни – это тормозной путь. Для отдельных зрителей нашего телеканала линией жизни является наша «горячая» линия. Именно на неё ежедневно со всей страны поступают жалобы, обращения, предложения и вопросы. По мере сил, мы пытаемся помочь или дать ответ. 

Вопрос:
Недавно у меня родился сын. Часто приходится возить его в поликлинику, которая находится рядом с домом. Детского кресла у меня пока нет. Каковы штрафы за неправильную перевозку ребёнка в автомобиле?

Елена Мойсейчик, юрист:
Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил перевозки пассажиров или грузов влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до четырёх базовых величин

# общество # Консультация юриста

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