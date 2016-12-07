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Когда нельзя расторгать брак без согласия супруга?

07 декабря 2016 14:25
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Для некоторых линия жизни – это тормозной путь. Для отдельных зрителей нашего телеканала линией жизни является наша «горячая» линия. Именно на неё ежедневно со всей страны поступают жалобы, обращения, предложения и вопросы. По мере сил, мы пытаемся помочь или дать ответ.  

Вопрос:
Скажите, в каких случаях нельзя расторгать брак без согласия жены?

Елена Мойсейчик, юрист:
Согласно статье 35-ой «Кодекса Республики Беларусь о браке и семье», расторжение брака недопустимо во время беременности жены и до достижения ребенком возраста трех лет без письменного согласия другого супруга на расторжение брака, при условии, что он проживает с ребенком и осуществляет родительскую заботу о нем.

# общество # Брак и семья

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