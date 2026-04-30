Марафон к 110‑летию белорусской милиции пройдет более чем в 20 городах

110-летие белорусской милиции отмечается масштабно. Старт идеологическому марафону, который объединит десятки городов страны, был дан в марте во Дворце Республики. Цикл мероприятий открыл министр внутренних дел Иван Кубраков. Этапы марафона пройдут более чем в 20 городах. Ближайший – сегодня, 30 апреля, в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В программе – возложение цветов, концерт с участием артистов и творческих коллективов.

Антон Санкевич, начальник управления идеологической работы МВД Беларуси:

На прилегающей территории к месту проведения мероприятия пройдет уже полюбившаяся нашим гражданам и гостям Беларуси акция «За безопасность вместе», в рамках которой мы продемонстрируем технику и вооружение, форменное обмундирование, ретро и современную автомобильную технику, а также угостив всех полюбившейся самой вкусной милицейской солдатской кашей.

Следующее масштабное торжественное мероприятие пройдет в городе Гомеле 30 апреля. Ждем в гости всех желающих. К слову, необходимо отметить, что в качестве зрителей на мероприятие приглашаются не только сотрудники белорусской милиции, но и представители сельхозорганизаций, предприятий и учреждения образования.

8 мая марафон примет мемориальный комплекс «Батальон милиции под командованием Константина Владимирова». Завершится он 4 марта 2027 года в Минске – в день 110‑летия белорусской милиции.