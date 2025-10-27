«Будущее сельского хозяйства» – о цифровых технологиях поговорили с деканом БГАТУ

Минск на волне технологий. Где раньше уезжали автобусы, теперь стартуют идеи. Центр технического творчества – новая точка притяжения будущих инженеров. Это не просто здание, а стратегическая инвестиция в интеллект страны. Именно здесь, на месте бывшего автовокзала, создана современная площадка, где начинается путь будущих инженеров, конструкторов и технологов.

Президент Беларуси принял личное участие в его торжественном открытии, подчеркнув, что процветать будут именно те государства, которые могут создавать новые технологии, эффективно использовать их в производстве и других сферах жизни. Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

От идеи до производства – узнали, как оснащен Центр технического творчества детей и молодежи.

Екатерина Забенько, ведущая:

У нас сейчас молодежь такая продвинутая. Насколько они заинтересованы в том, чтобы цифровизировать все сельское хозяйство, агропромышленный комплекс. Потому что сейчас уже мы используем тот же искусственный интеллект в сельском хозяйстве. Насколько они заточены и нацелены на то, чтобы сделать его более современным, продуктивным, как одну из главных сфер в нашей стране?