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«Будущее сельского хозяйства» – о цифровых технологиях поговорили с деканом БГАТУ

27 октября 2025 18:14
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Минск на волне технологий. Где раньше уезжали автобусы, теперь стартуют идеи. Центр технического творчества – новая точка притяжения будущих инженеров. Это не просто здание, а стратегическая инвестиция в интеллект страны. Именно здесь, на месте бывшего автовокзала, создана современная площадка, где начинается путь будущих инженеров, конструкторов и технологов. 

Президент Беларуси принял личное участие в его торжественном открытии, подчеркнув, что процветать будут именно те государства, которые могут создавать новые технологии, эффективно использовать их в производстве и других сферах жизни. Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

От идеи до производства – узнали, как оснащен Центр технического творчества детей и молодежи.

Екатерина Забенько, ведущая:
У нас сейчас молодежь такая продвинутая. Насколько они заинтересованы в том, чтобы цифровизировать все сельское хозяйство, агропромышленный комплекс. Потому что сейчас уже мы используем тот же искусственный интеллект в сельском хозяйстве. Насколько они заточены и нацелены на то, чтобы сделать его более современным, продуктивным, как одну из главных сфер в нашей стране?

«Будущее сельского хозяйства» – о цифровых технологиях поговорили с деканом БГАТУ-2

Виктор Ловкис, декан агромеханического факультета БГАТУ:
Молодежь у нас прогрессивная. Многие из них уже это прекрасно понимают, что будущее сельского хозяйства связано именно с применением цифровых технологий, искусственного интеллекта, машинного обучения, виртуальной дополнительной реальности, которая сегодня широко применяется у нас тоже в учебных классах и аудиториях. Мы имеем такие тренажеры, стенды. Как пример, Минский тракторный завод нам поставил такой тренажер трактора, который позволяет именно использовать уже его в образовательном процессе. Комплектование агрегата, техническое обслуживание и вождение трактора.

Подробности в видео.

# Екатерина Забенько # Высшее образование в Беларуси

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