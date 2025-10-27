Лишилась 40 тысяч рублей! Белоруска рассказала, как стала жертвой мошенников
В столице зафиксирован новый вид телефонного мошенничества – злоумышленники звонят под видом сотрудников поликлиники и убеждают минчан пройти «диспансеризацию». И таким образом узнают личные данные, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Киберпреступления становятся все более изощренными. Используются методы социальной инженерии. Главная цель мошенников – украсть персональную информацию и выманить деньги у жертвы.
Наш корреспондент Михаил Ракутин пообщался с потерпевшей и узнал, как не попасть на удочку киберпреступников.
В новостных лентах то и дело мелькают сообщения о новых схемах интернет-мошенничества. Киберпреступники представляются сотрудниками милиции, работниками ЖКХ, врачами и выманивают личные данные. При этом многие до сих пор уверены, что их это не коснется. Так думала и 30-летняя минчанка. Такая самонадеянность сыграла с ней злую шутку. Девушка кликнула в интернете на якобы инвестиционное предложение банка и лишилась 40 тысяч рублей.
Изначально я думала, что это как инвестиции, мне ничего не придется делать. У них фиктивный сайт создан. Тебе говорят, куда жать, рассказывают, что это такое. И ты якобы делаешь сделки.
Девушка оставила контакты под рекламным постом, и вскоре раздался звонок с российского номера. Мошенники представились сотрудниками банка, подробно отвечали на все вопросы и сбрасывали «документы».
Никто не собирался класть большие деньги. Просили начать с 50 долларов. Потом начали уговаривать: 50 долларов тебе никакую прибыль не принесут. Сумма начала увеличиваться. Человек, с которым я общалась, якобы мой инструктор: «Ой, услышал лай собаки. У вас собака? Как ее зовут? А как ваш день? Я надеюсь, у вас хорошее настроение». Ты человеку за три недели начинаешь доверять, чуть ли не как другу своему.
Киберпреступники применяли психологическое давление – звонили по несколько раз в день, убеждали в надежности платформы. Ключевым моментом махинации стала ловко срежиссированная «ошибка». После одного из переводов девушке сообщили, что она «вогнала банк в долг» и, чтобы «свести дебет с кредитом» и вернуть свои же деньги, нужно внести еще большую сумму. Поддавшись шантажу, минчанка снова перевела средства.
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