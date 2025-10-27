В Первомайском районе Минска планируют построить 70 тысяч квадратов жилья
Более 7 тысяч квартир построили в Минске с начала года, что свыше 400 тысяч квадратных метров. Более четверти из них для граждан, стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Активное строительство идет и в Первомайском районе, включая новые дома для многодетных семей. С начала года уже введено 6 новостроек, а до конца 2025 года планируется сдать еще три дома. Многоэтажки вырастут на улицах Купревича, Франциска Скорины и Волгоградской. Всего в этом году в районе планируют построить 70 тысяч квадратов.
Вадим Передня, глава администрации Первомайского района:
Более 70 % жилья – это жилые дома, которые предназначены для нуждающихся в улучшении жилищных условий. И только один дом сегодня у нас распродается для всех желающих на аукционе. Все остальные – они, конечно же, целевые дома. И в последующем такие дома, как на Волгоградской распространяются только под категорию. Под категорию – многодетные семьи. Плюс, конечно же, ряд квартир переводится в арендные жилые помещения.
Определены ключевые площадки и для застройки на следующий год. Основные работы начнутся на территории бывшего электромеханического завода – здесь появится новый жилой комплекс. Также строительство запланировано на улице Макаенка и будет продолжено вдоль улицы Волгоградской.