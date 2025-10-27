В Первомайском районе Минска планируют построить 70 тысяч квадратов жилья

Более 7 тысяч квартир построили в Минске с начала года, что свыше 400 тысяч квадратных метров. Более четверти из них для граждан, стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Активное строительство идет и в Первомайском районе, включая новые дома для многодетных семей. С начала года уже введено 6 новостроек, а до конца 2025 года планируется сдать еще три дома. Многоэтажки вырастут на улицах Купревича, Франциска Скорины и Волгоградской. Всего в этом году в районе планируют построить 70 тысяч квадратов.