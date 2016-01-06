Ряд европейских стран осудил испытания водородной бомбы в Северной Корее

Новости Северной Кореи. 6 января утром Северная Корея заявила об успешном испытании водородной бомбы. При этом Пхеньян уверяет, что не намерен применять оружие, если не будет нарушен суверенитет страны. Тем не менее, это вызвало серьезную озабоченность в мире.

Совет Безопасности ООН в эти минуты проводит экстренную встречу.

Осудил испытание водородной бомбы ряд европейских стран.

В частности, Германия, Франция, Великобритания назвали заявление Пхеньяна провокацией, а также угрозой миру и стабильности на Корейском полуострове.

МИД Беларуси также призывает обеспечить неукоснительное соблюдение решений Совбеза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.