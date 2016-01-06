Новости Беларуси. Православный мир готовится ко встрече Рождества Христова. 6 января — Сочельник. И верующие ждут появления на небе первой вечерней звезды. Символа той, что засияла над Вифлеемом в момент рождения Иисуса. В канун Рождества, по традиции, проходят праздничные богослужения. Так, в Минске в эти минуты в Свято-Духовом кафедральном соборе Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси проводит Всенощное бдение. Сейчас у храма сотни верующих, в их числе и съемочная группа СТВ.

Анастасия Винчо, СТВ:

Буквально полтора часа назад в главном православном храме страны началось Всенощное бдение. Атмосфера здесь царит по-настоящему светлая и праздничная. Верующие говорят друг другу только самые теплые слова и поздравления с наступающим Рождеством. И кстати, сегодня в церкви можно увидеть белорусов практически всех возрастов. Самому маленькому прихожанину, например, недавно исполнилось три. Есть и те, кто Рождество здесь празднует в 80-й раз. Примечательно, что в храме много молодежи. И всех этих людей объединяют молитвы и каждый из них верит в Рождественское чудо, которое обязательно должно случиться.

Всенощное бдение, по сути, главную рождественскую службу, проводит Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Облачившись в белое духовный лидер читает ветхозаветные пророчества, вспоминает события, которые предшествовали рождению Христа. Митрополит Павел еще раз напомнил прихожанам о близости Бога к каждому и дал напутствие на будущий год.

Павел, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Мы по традиции доброй, многовековой Христу Спасителю должны принести какие-то дары: наши дела, наше чистое сердце, дела добра, любви и милосердия. И задуматься: я на правильном пути или нет.

А главная ночная служба — Божественная литургия — начнется здесь ровно в полночь. И продлится она до половины седьмого утра. Празднуется Рождество всем православным миром 11 дней. Этот период в народе называют Святками или, в белорусской версии, Колядами.

Анастасия Винчо, СТВ:

Хочу заметить, что светлому празднику благоволит сегодня и погода. Утренний снежок припорошил улицы. Белый покров буквально сверкает от праздничной подсветки и дарит по-настоящему рождественскую атмосферу. А недавний 25-градусный мороз немного сбавил обороты.