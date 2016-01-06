Опоздал на поезд и прославился: музыкант сыграл на пианино на вокзале

Новости Италии. Пока 10-летний Митч, съевший арбуз с кожурой, становится настоящей звездой в Австралии, в Италии, похоже, разглядели музыканта мировой величины. На днях в Милане произошел случай, который доказывает: опаздывать иногда полезно.

21-летний Эмануэль Фазано проворинил время и опоздал на свой поезд из Милана в Рим.

Решив не тратить время зря, он сыграл произведение прямо на вокзале. Благо, пианино находилось в здании.

Пианиста вмиг окружила толпа восторженных слушателей. Они снимали игру музыканта на видео и тут же выкладывали в Сеть.

Среди людей, которые в тот час ждали свой поезд, оказался и известный продюсер. Мужчину настолько потряс талант мальчика, что он сразу предложил ему контракт. Эмануэля уже пригласили принять участие в концерте в Великобритании.

До этого случая Фазано довольствовался выступлениями в отелях и ресторанах.

Пользователи социальных сетей язвят: «опаздывать нужно чаще, вот как стать известным». Шутки шутками, а опоздание может обернуться серьезными проблемами: потерей работы, например. Пытаясь обойти неприятности стороной, даже самые честные люди иногда становятся сказочниками. Если некоторые отделываются плохим самочувствием и проблемой с домашним питомцем, то объяснительные других похожи на фрагменты из сказок: