Розы, тюльпаны, лилии. В Минске к 8 Марта выделили 200 площадок для продажи цветов

Новости Беларуси. Предпраздничный ажиотаж. Уже 6 марта в Минске цветы – самый ходовой товар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их можно приобрести на 200 дополнительных площадках. Они выделены специально как для частных торговцев, так и организаций.

В преддверии 8 Марта пополнился ассортимент и цветочных магазинов: свежесрезанные розы, тюльпаны, герберы, альстромерии, лилии, горшечные цветы, флористические композиции – всё это для милых дам.