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Розы, тюльпаны, лилии. В Минске к 8 Марта выделили 200 площадок для продажи цветов

06 марта 2019 11:44
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Новости Беларуси. Предпраздничный ажиотаж. Уже 6 марта в Минске цветы – самый ходовой товар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Розы, тюльпаны, лилии. В Минске к 8 Марта выделили 200 площадок для продажи цветов-1

Их можно приобрести на 200 дополнительных площадках. Они выделены специально как для частных торговцев, так и организаций.

Розы, тюльпаны, лилии. В Минске к 8 Марта выделили 200 площадок для продажи цветов-4

В преддверии 8 Марта пополнился ассортимент и цветочных магазинов: свежесрезанные розы, тюльпаны, герберы, альстромерии, лилии, горшечные цветы, флористические композиции – всё это для милых дам.

Розы, тюльпаны, лилии. В Минске к 8 Марта выделили 200 площадок для продажи цветов-7

По самым доступным ценам – доморощенные растения. Тепличные хозяйства реализуют их, в основном, через собственную торговую сеть.

# Растения и цветы # общество # Фотофакт

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