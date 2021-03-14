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Российские десантники прибыли в Беларусь для участия в совместном учении

14 марта 2021 11:33
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Новости Беларуси. В Беларусь для участия в совместном учении прибыли российские десантники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российские десантники прибыли в Беларусь для участия в совместном учении-1

Оно пройдет на полигоне Осиповичском. Военнослужащие отработают подготовку и ведение специальных действий усиленным парашютно-десантным батальоном. Учение пройдет в три этапа. Среди них – ведение специальных действий, преодоление водной преграды с дальнейшим выходом на этапы боевой стрельбы днем и ночью.

С нашей стороны в маневрах задействуют одно из подразделений 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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