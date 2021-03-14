Российские десантники прибыли в Беларусь для участия в совместном учении

Новости Беларуси. В Беларусь для участия в совместном учении прибыли российские десантники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оно пройдет на полигоне Осиповичском. Военнослужащие отработают подготовку и ведение специальных действий усиленным парашютно-десантным батальоном. Учение пройдет в три этапа. Среди них – ведение специальных действий, преодоление водной преграды с дальнейшим выходом на этапы боевой стрельбы днем и ночью.

С нашей стороны в маневрах задействуют одно из подразделений 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.