Робот будет напоминать минчанам о замене счётчиков воды и принимать заявки

Олег Аврутин, директор УП «Минскводоканал»:

Много вопросов с поверкой индивидуальных приборов учёта воды в этом году. В прошлом мы уже начали эту работу. В этом году мы постараемся её завершить по внедрению роботизированного комплекса.

То есть у нас фактически звонок от потребителя по определённым вопросам будет принимать робот, который сможет принять заявку на замену прибора учёта воды либо предложить более удобные варианты. Этот же робот будет звонить потребителям и напоминать, что у него заканчивается срок поверки, и предлагает записаться на более удобное время.