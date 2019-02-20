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Робот будет напоминать минчанам о замене счётчиков воды и принимать заявки

20 февраля 2019 13:18
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В программе «Большой город» директор «Минскводоканала» рассказал, какие инновационные технологии внедряются в Минске для улучшения качества обслуживания потребителей воды.

Робот будет напоминать минчанам о замене счётчиков воды и принимать заявки-1

Олег Аврутин, директор УП «Минскводоканал»:
Много вопросов с поверкой индивидуальных приборов учёта воды в этом году. В прошлом мы уже начали эту работу. В этом году мы постараемся её завершить по внедрению роботизированного комплекса.

То есть у нас фактически звонок от потребителя по определённым вопросам будет принимать робот, который сможет принять заявку на замену прибора учёта воды либо предложить более удобные варианты. Этот же робот будет звонить потребителям и напоминать, что у него заканчивается срок поверки, и предлагает записаться на более удобное время.

# Водоснабжение # общество # Олег Аврутин

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