А. Лукашенко: Я уже отдал распоряжение разобраться с каждым руководителем, который не умеет работать и управлять своим коллективом

О том, что кадры решают все, глава государства повторял не единожды. Поэтому всегда так тщательно он рассматривает кандидатуры будущих управленцев. Сегодня их было как никогда много — руководители министерств, ведомств, организаций, исполкомов. Но от всех Президент требовал одного — работать на конкретный результат.

Пожалуй, этот кадровый день прошел под знаком «заместителей». Именно их в ведомствах не хватало, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В Таможенном комитете на должности замов председателя назначены Юрий Брытков и Сергей Полудень. Александр Забелло и Эдвард Матулис стали заместителями министра торговли. Александр Румак — заместителем министра труда. В военно-промышленном комитете должность зама у Игоря Быкова. В команде министра экономики будет трудиться Александр Ярошенко. Президент дал согласие на назначение Дмитрия Пиневича первым замом в Минздрав. Он перешел сюда из столичного комитета по здравоохранению.

Дмитрий Пиневич, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

Всё должно быть направлено на людей, начиная от поиска методов оказания более эффективной медицинской помощи, заканчивая вопросами формирования здорового образа жизни.

Глава государства подчеркивает, вы люди из разных сфер, но объединить вас должен единый принцип работы. Когда есть конкретный результат. Тем более, что время сейчас не самое простое.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прекратите играться в разного рода рассуждения и демократию. Вы идете на производство. Будь то замминистра торговли или другой заместитель министра, это конкретная работа. Там полная диктатура технологии. И мы, если хотим нормально жить, — винтики этой технологической цепочки. Поэтому, если мы хотим добиться успеха и получить конкретный результат, нужна железная дисциплина.

Новые лица в комитете госконтроля. Председателем комитета по Брестской области стал Валерий Стадольников, по Гомельской — Александр Атрощенко. Департамент финансового мониторинга комитета госконтроля теперь вотчина Александра Максименко. Главой нового генконсульства Беларуси в Мюнхене стал Александр Ганевич. Глава государства дал согласие на назначение Владимира Подковырова председателем правления «Белагропромбанка». Учитывая события в экономике, подчеркнул президент, руководителям нужно уметь «бежать впереди».

Александр Ярошенко, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Каждая экономика имеет, конечно, свою специфику. И наша экономика, безусловно, ориентирована на социум, на человека. И это, наверное, самое главное, что мы должны учитывать при проведении нашей экономической политики. То есть, достижения конечного результата для людей.

Согласие дал Александр Лукашенко и на назначение председателей некоторых райисполкомов, также главы Партизанского района Минска. Именно эти управленцы как никто близко работают с людьми. Глава государства называет их важным «средним звеном» в цепочке управления.

Александр Лукашенко:

Спокойной жизни нам никто не даст. Но в этих условиях мы должны жить. Мы никому не отдадим свою страну. И прежде всего вы должны держать страну, потому что на передовой именно вы — руководители предприятий, председатели райисполкомов. Поэтому действуй, вы люди от земли, вы знаете, что надо делать. Наведите хотя бы элементарный порядок на первых порах: чтобы на фермах была чистота и порядок, несмотря на то, какие это фермы. Мобилизуйтесь.

Анатолий Антипенко, председатель Логойского райисполкома:

Самые первые действия — по сельскому хозяйству, наведение порядка на земле. Задачей в этом году ставится довести производство зерна до 90 тысяч тонн.

Сменились управленцы на некоторых предприятиях. Новый генеральный директор «Нафтана» — Владимир Третьяк. А Минский электротехнический завод имени Козлова возглавит Александр Радевич. Ранее он руководил Минпромом. Василий Дроботов теперь во главе «Полоцктранснефти Дружба».

Александр Лукашенко:

Последние события говорят о том, что руководитель предприятия стал неким свадебным генералом, пришел-ушел. Какая там система работы, какая безопасность, что на предприятии делают — это никого не интересует. Последние события говорят именно об этом. Поэтому я уже отдал распоряжение разобраться с каждым руководителем, который не умеет работать и управлять своим коллективом.

Всего новые должности получили три десятка руководителей.