Теракт в Минске: Самому старшему было 57, младшему не исполнилось и 18-ти

Минчане спешат проститься с теми, кто уже никуда не спешит.

Минчане:

Надо поймать ЭТОГО, и четвертовать. По кусочку. Мне бы дали, я бы ему сама по кусочку резала все. Потому что невозможно... Такие молодые — за что они погибли? Почему по земле ходят такие люди без сердца? Ему деньги надо? Ему власть надо? Ему что надо? Живи и работай. Все создано у нас. Только живи и радуйся...

Очень жалко людей. Молодые, старые — не важно. Это - люди. Очень страшно. Больно очень...

Все мы могли там оказаться в тот момент. Поэтому мы решили прийти отдать дань. Не чужие ведь люди — белорусы. Не могу даже представить, чтобы я в тот момент делал. А этих людей уже нет...

Скорбим и плачем в душе...

Это наше общее горе. Очень больно и печально на все это смотреть...

Белорусский народ такой трудолюбивый... Такой добросовестный... Никому мы ничего не сделали. Ни где не воевали. Почему такое случилось? Это просто непростительно.

Едва узнав о трагедии, люди бросали дела и ехали к Октябрьской. Только бы успеть, только бы помочь. Многие маршрутки кровавого понедельника работали бесплатно. Готовых помочь было много, но нашлись и те, кому чувство сострадания и соболезнования не знакомо. Нет оправдания тем таксистам, что оценили здоровье людей в 150-300 тысяч рублей.

Благодаря прапорщику, который также находился в момент взрыва на Октябрьской, список умерших не стал больше. Он вынес несколько десятков людей. Поехал домой, и только тогда понял, что сам нуждается в медицинской помощи. Но даже в больнице прапорщик до последнего оставался мужчиной — пропускал всех, кто как и он, нуждался в помощи.

Сотни людей уже сдали кровь для пострадавших. Обычно донор должен предоставить медицинскую справку о перенесенных заболеваниях за последние шесть месяцев. Но сейчас не тот случай.

Светлана Лебединская, психолог Больницы скорой медицинской помощи:

В первый день 11-го работать приходилось в основном с родственниками пострадавших. Те люди, которые не пострадали, но видели все это, тоже получили стрессовую ситуацию и шок. Помощь в этом кризисном состоянии — это отреагирование эмоций. Чем раньше психологи начнут работу с пострадавшими, родственниками и просто наблюдателями этой трагедии, тем быстрее отреагирование этих чувств приведет к благоприятному выходу из кризисной ситуации. Если же эмоции останутся внутри человека, это как правило, наносит психологический урон. Чтобы преодолеть стресс, нужно общаться, делиться эмоциями. Нужно говорить о тех событиях, что они для человека значат. Этих людей нужно слушать. Это может быть арттерапия — нарисовать свои эмоции, отразить чувства. Работая два дня в Больнице скорой помощи, я отмечаю, что идут на контакт практически все. И родственники, и пострадавшие, и даже люди, которые там не находились, но они тоже просят оказать им психологическую помощь.