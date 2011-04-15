16 апреля — республиканский субботник в Беларуси

Завтра в стране пройдёт республиканский субботник. Мероприятие для белорусов ежегодное и значимое. В очередной раз все собранные средства будут потрачены с пользой для дела.

В прошлом году мемориальный комплекс в Жодино в буквальном смысле слова преобразился. Более 30 миллионов рублей ушло на его реконструкцию, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Все деньги были собраны на республиканском субботнике. Этих средств хватило и на облагораживание самого парка. Здесь уложили новые дорожки, провели освещение.

Горожане уже готовы принять участие и в завтрашнем субботнике. В городе ещё есть места которые тоже нуждаются в реконструкции.

Юрий Шарый, заместитель председателя Жодинского городского исполнительного комитета:

Средства с республиканского субботника пойдут на возведение второй очереди музея ВОВ. 50% пойдёт на поддержание чернобыльских проектов. Каждый с пониманием отнесётся к тому, чтобы и перечислить деньги, и поучаствовать в субботнике.

Каждый год на собранные на субботниках средства благоустраиваются интернаты и дома престарелых, закупается новое медоборудование, часть денег идёт на оздоровление детей, проживающих на территориях, загрязнённых после аварии на Чернобыльской АЭС. В Минской области в этом году в республиканском субботнике примут участие более полумиллиона человек. Планируется заработать около 2 млрд. рублей.

Виктор Щетько, заместитель председателя Минского облисполкома:

Есть у нас Воложинская больница, которая строилась по Чернобыльской программе. Часть денег пойдёт туда и на детский реабилитационный центр.

В Беларуси субботник уже давно считают доброй традицией. Поэтому уже завтра наводить чистоту на улицах своих городов выйдут миллионы белорусов.