Республиканский форум «Лидер» стартовал 5 июня в Минске

Новости Беларуси. Кто такой современный лидер? Ответ на этот вопрос искали 5 июня на Республиканском молодёжном форуме. Более ста перспективных учащихся, студентов и рабочих приехали в столицу из всех регионов страны. Открытие форума прошло в Совете Республики, где состоялся открытый диалог с председателем верхней палаты парламента. В программе форума также были деловые игры, тренинги и мастер-классы. А завершился слет товарищеским матчем по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Корзун, участница Республиканского молодёжного форума:

Мы помогаем детям, которые находятся на социальном обеспечении государства.

Не первый год в вузовской молодёжной организации, да и в личной копилке уже далеко не один социальный проект. «Клоунотерапия», волонтёрское движение... Как реализовать даже самые, казалось бы, невыполнимые идеи, Виктория Корзун знает как никто другой.

Виктория Корзун, участница Республиканского молодёжного форума:

Лидерами чаще всего становятся старосты, которые помогают своей группе, помогают окружающим людям. Это волонтерская деятельность.

Кто такой современный лидер? Этот вопрос сегодня звучал не единожды. Впервые в этом зале такой состав. Масштабный форум стартовал в верхней палате парламента не случайно, – говорят участники. Практически альма-матер белорусских законопроектов. Вместо сегодняшних сенаторов в зале, быть может, сенаторы и депутаты будущие.

За часовой открытый диалог с председателем Совета Республики прозвучал далеко не один вопрос. Каков рецепт хорошего лидера? Какой самый успешный проект БРСМ? И даже с чего начинается утро председателя верхней палаты?

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

У нас в Беларуси замечательная, я считаю, молодежь. И не только я считаю. Молодежь энергичная, образованная, законопослушная. И совершенно не правы те, кто утверждает обратное.

Тренинги, семинары, круглые столы – такие формы общения давно уже стали привычными. Теперь в практику должны войти и подобные форумы. Причём в ближайшем будущем охватят они и районы, и города. Как-никак 2015-ый объявлен Годом молодёжи.

Сергей Клишевич, второй секретарь ЦК ОО «БРСМ»:

Мы собираемся проводить такие мероприятия, семинары, тренинги в каждом районе, в каждом регионе нашей страны, с каждым нашим лидером. Подобные мероприятия, только в более узком масштабе, должны будут пройти в районах и в областях нашей страны, чтобы кадры все наши, так скажем, еще раз собрать. Основная наша задача в рамках этого форума — научить, дать им какие-то навыки, ответить на их вопросы, потому что они работают в регионе, сегодня они являются лидерами на местах, возглавляют первичные организации, районные комитеты, первичные организации высших учебных заведений, то есть сталкиваются с конкретными проблемами. Может быть, на какие-то вопросы они не могут ответить у себя на месте, они приезжают сюда.

Более ста человек молодых и перспективных. А это и учащаяся, и студенческая, и работающая молодёжь. В белорусскую столицу ребята приехали без преувеличения со всех регионов страны.

К примеру, могилёвская делегация небольшая — всего 12 человек. Кирилл и Екатерина как раз в их числе. Признаются: в таком масштабном форуме участвуют впервые. Ведь возможность уникальная – и опытом обменяться, и развить лидерские качества. Тем более первые шаги в этой направлении уже делают. Пусть пока и на уровне школы.

Екатерина Новицкая, участница Республиканского молодежного форума:

Это и поездки в детские дома, и проекты озеленения, площадки школьные и так далее.

Данные форумы просто необходимы для нас всех, потому что мы обмениваемся опытом, ищем новых знакомых. Это постоянное общение, мы узнаем какой-то новый материал. Это очень интересно на самом деле, расширяет кругозор.

Кирилл Крупенко, участник Республиканского молодежного форума:

Мы стараемся участвовать во всех возможных конкурсах, участвуем в волонтерском движении.

Гости из всех областей лидерами, но уже на футбольном поле, стать попытались и в ходе товарищеского матча. За победный кубок боролись две команды. Участники форума против vip-сборной. Привычные рабочие места сменили на спортивное амплуа. Признаются: непривычно. Но полученные эмоции стоили того.

Максим Мовчан, участник Республиканского молодёжного форума:

В команду у нас отбирали тех ребят, которые проявляли себя с инициативной стороны, являлись участниками различных соревнований.

Артур Карпович, первый заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Мы ожидаем интересной игры, улыбок, веселья на трибунах и, конечно, забитых голов.

Кстати, этим футбольным матчем завершился масштабный форум. Уже завтра о впечатлениях гости расскажут в своих регионах. Тем временем в союзе молодёжи обещают: в скором будущем подобные встречи станут традиционными.