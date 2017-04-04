Решил попробовать быть дояром: охранник с фермы под Барановичами кардинально сменил профессию

Новости Беларуси. Выше мастерство – еще больше молока. В Брестской области возродили конкурс операторов машинного доения. Именно этот регион сегодня лидер по среднегодовым надоям. Поэтому за пальму первенства развернулась нешуточная борьба.

Надежда Минчук из Ивацевичей научилась доить корову еще будучи 8-летним ребенком. Тогда об автоматизации этого процесса только мечтали. Потом воспитала пятерых детей, получила Орден Матери.

Но вернулась, уж очень тянуло на родную ферму.

Сегодня, помимо любимого дела, доярка со стажем воспитывает семерых внуков и даже пишет стихи.

Надежда Пинчук, оператор машинного доения:

Всегда иду на ферму с хорошим настроением. Потому что каждая корова чувствует это. И если я не такая, они меня, конечно, понимают.

А вот Сергей Турович в профессии, где мужчин можно пересчитать по пальцам, оказался волею случая.

На ферме под Барановичами молодой человек трудился обыкновенным охранником. Но в один прекрасный день подменить приболевшую доярку пришлось именно ему.

Сергей Турович, оператор машинного доения:

Я взял аппараты, начал работать с коровой. Первая дойка получилась. Я обратился к супруге своей, маме. Решил попробовать быть дояром.

Стал дояром и работаю по сей день.

Как результат – 6,5 тонн молока в год от бывшего охранника. Но свои свои высоченные показатели по надоям на конкурсе необходимо доказать, в теории и на практике.

Собрать доильные стаканы, коллектор и присоединить к нему вакуумный шланг – это только половина процесса сборки доильного аппарата. Задача непростая, ведь на все 12 этапов каждому конкурсанту дается всего шесть минут. Масштабная модернизация молочного скотоводства сделала профессию доярки привлекательной и для молодёжи. Яркий пример – самая молодая участница конкурса.